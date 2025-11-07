Simav Sera OTB'ye 555 m derinlikte 109 derece jeotermal sondaj

Kütahya'nın Simav Sera Organize Tarım Bölgesi'nde devreye alınan yeni jeotermal kuyu, 555 m derinlikte 109°C sıcaklık ve 85 lt/sn debiyle tarımı güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:18
Simav Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yeni jeotermal sondaj

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) yeni bir jeotermal sondaj çalışması başlatıldı. Proje, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve enerji verimliliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Törene katılanlar

Jeotermal sondajın devreye alınma törenine Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il protokolü, kurum müdürleri, teknik personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Musa Işın'ın açıklaması

"Allah bu coğrafyayı bereketli kıldı. Bizim görevimiz, bu bereketi en doğru şekilde değerlendirmektir. Simav Sera Organize Tarım Bölgesi, Kütahya’nın tarımsal kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Jeotermal kaynakların devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitemiz artacak, enerji verimliliği sağlanacaktır. İnşallah önümüzdeki yazdan itibaren ilk ürünleri almaya başlayacağız. Projede emeği geçen tüm kurumlara, teknik ekiplere ve yatırımcılara teşekkür ediyorum"

Yeni kuyunun teknik özellikleri

Yetkililer, yeni kuyunun 555 metre derinlikte açıldığını, suyun sıcaklığının 109 derece olduğunu ve debisinin 85 litre/saniye seviyesinde ölçüldüğünü bildirdi. Bu verilerin, bölgenin jeotermal potansiyelini daha da güçlendireceği vurgulandı.

Duaların ardından konuklar kuyunun başında incelemelerde bulundu ve projenin bölge tarımına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

