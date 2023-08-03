Şimdi altın almayan o tarihte karalar bağlar! Gram altın 1800 TL'ye füze gibi uçacak

Uzmanlar ve kuruluşlar, altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Gram altın, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından hızla yükselen dolar kuru ve para piyasalarındaki olumsuz etkilerle 1700 TL seviyesini aşmıştı. Ancak şimdi uzmanlar altının sene sonuna kadar 1880 TL'ye ulaşacağını tahmin ediyorlar. Piyasaların gelişimini değerlendiren uzmanlar ve kurumlar, altın fiyatlarındaki bu artışın devam edeceği öngörüsünde bulunuyorlar.

Seçimlerin ardından yaşanan döviz kuru dalgalanmaları altın fiyatlarını etkilemiş, gram altın ve diğer altın türlerinde ciddi fiyat artışları yaşanmıştı. Altın, yatırımcılar için önemli bir güvenli liman olma özelliğine sahip olduğu için, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarında da dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yatırımcıların altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyorlar. Tahminlere göre altının yükselişi sene sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor, bu da yatırımcılar için önemli bir fırsat veya risk olabilir. Ancak altın fiyatlarındaki değişimlerin birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşebileceğini unutmamakta fayda var. İşte detaylar...





UZMANLAR VE KURULUŞLAR ALTIN FİYATLARINA YÖNELİK TAHMİNLERİ

Altın piyasasındaki yükselen fiyat grafikleri, günlük hayatta pek çok alanda yüksek oranlı zamların yaşanmasına neden oluyor. Özellikle düğün sezonunun devam ettiği bu günlerde, vatandaşları zorlayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Altın fiyatlarında düşüş ne zaman başlayacak ve alım fırsatları ne zaman ortaya çıkacak gibi sorular merak konusu olurken, uzmanlar güncel altın tahminlerini açıkladılar. Ancak dikkat çeken nokta, ekranlar ve piyasalar arasında ciddi fiyat farklılıklarının gözlemlenmesi. Bu da altın yatırımcılarını tedirgin ediyor ve daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülmekle birlikte, dalgalanmaların da yoğun olduğu bir yatırım aracı. Dolayısıyla uzmanların uyarılarına kulak vermek ve piyasa takibini dikkatli bir şekilde yapmak önemli. Altın fiyatlarında düşüş beklentisiyle alım yapmak isteyenler için fırsatların ne zaman doğacağına dair kesin bir bilgi vermek zor, ancak uzmanlardan gelen tahminler yatırımcılara yol gösterebilir. Her durumda, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları anlık olarak takip etmek ve riskleri minimize etmek önemli bir strateji olacaktır. İşte diğer ayrıntılar...





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına dair yeni bir tahminde bulundu. Ağustos ayında gram altın fiyatlarının yükseleceğini belirten Memiş, bu artışla birlikte gram altının ilk olarak bin 750- bin 770 TL seviyelerine ulaşacağını ve yıl sonuna kadar yükseliş trendinin süreceğini ifade etti. Memiş'in tahminlerine göre, 2023 yılı sonuna kadar gram altının bin 880 TL seviyelerini görmesi mümkündür.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını açıklayan Amerika Merkez Bankası'nın altın piyasasında beklenen etkiyi oluşturamadığı görülmüştür. Fiyatların bir miktar aşağı yönlü hareket etmesi beklenirken, ağustos ayının ilk gününde fiyatların yine yukarı yönlü bir eğilim gösterdiği kaydedilmiştir.

1 Ağustos 2023 tarihinde saat 14:29 itibariyle güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram altın: 1.693,60 TL

Ons altın: 1.955,17 dolar

Çeyrek altın: 2.798 TL

22 ayar altın: 1.637,39 TL

18 ayar altın: 1.263,33 TL

Altın piyasasındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir faktör oluştururken, uzmanların tahminleri yatırımcılara yol gösterici olabilir. Ancak, altın fiyatları anlık olarak değişebileceğinden ve piyasaların karmaşık etmenlerden etkilendiğinden dolayı risklerin dikkate alınması ve yatırımların dengeli bir şekilde yapılması önemlidir. Yatırımcıların uzmanların tahminlerine dayanarak ve güncel piyasa koşullarını izleyerek bilinçli kararlar almaları tavsiye edilmektedir.