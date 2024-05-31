Şimdi başvuran emekliye Haziran'da trink ödeme! Çifte bayram yaşatacak haber geldi

Bu sene, emekliler başta olmak üzere, toplamda 16 milyon vatandaşımız Kurban Bayramı ikramiyesinin verilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl 16-19 Haziran'a rastlamasıyla, ikramiyelerin dağıtımı için geri sayım başladı.

Kurban Bayramı'ndan önce verilecek olan ikramiye, 15 Haziran tarihine kadar vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyenin kesin dağıtım tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Ayrıca, bu ay içinde aylık talebinde bulunan vatandaşlar da ikramiyeden faydalanabilecekler. İkramiyeyle ilgili merak edilen 7 sorunun cevabı ise şu şekilde sıralanabilir...

Bayram İkramiyesi Alacak Kişiler ve Dikkat Edilmesi Gereken Tarihler

SGK'dan emekli maaşı, maluliyet, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri gibi ödemeler alan vatandaşlar bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Aynı zamanda, şehit aileleri, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, ulusal düzeyde başarı kazanmış sporcular ve terör mağduru siviller de bu ikramiyeye hak kazanıyor. İkramiye alabilmek için, bayramın bulunduğu ay içerisinde aylık almaya hak kazanmış olmak gerekiyor. Emekli maaşları, başvurunun yapıldığı ayı takiben bağlanmaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran'a denk geldiğinden, 31 Mayıs'a kadar emekli maaşı başvurusunda bulunanlar, 1 Haziran itibarıyla maaş bağlanacağı için ikramiyeden yararlanma şansına sahip olacak. Haziran ayı veya sonrasında başvuru yapanlar ise gelecek yıl için ikramiye alabilecek. Eğer ikramiye ödeme tarihine kadar işlemler tamamlanamazsa, vatandaşlar işlemleri bittiğinde maaşları ile birlikte ikramiyelerini de alacaklar.





Bayram İkramiyesi Ödemeleri: Kim Ne Alacak?

Bayram ikramiyesi, her bir dosya için ayrı ayrı hesaplanarak ödeniyor. Genel olarak, her bir dosya için 3.000 TL ödeme yapılacak. Emeklilere doğrudan 3.000 TL verilirken, dul ve yetim aylığı alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri elde edenlerin ikramiyeleri, aylık alınan miktarlara göre belirlenecek. Eşi vefat etmiş ve çalışmayan, kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almayan kişilere, aylık oranları %75 olduğundan, 2.250 TL ödenecek. Eşinden %50 oranında dul aylığı alan kişilere 1.500 TL, %25 oranında aylık alan çocuklara ise 750 TL ikramiye verilecek. Meslekte kazanma gücü kaybı %25 olanlara 750 TL, %45 olanlara ise 1.350 TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.

Birden Fazla Aylık Alanlara Çift İkramiye Var mı?

Hayır, çünkü ikramiye ödemeleri sadece tek bir dosya üzerinden yapılıyor ve en yüksek ödemeyi sağlayan dosya esas alınıyor. Örneğin, hem kendi emekli aylığı olan hem de eşinden dolayı %50 oranında ölüm aylığı alan bir kişiye, sadece emekli aylığına istinaden 3.000 TL ödenecek. Emekli aylığına ek olarak sürekli iş göremezlik ödeneği de alan kişilere de yine emeklilikleri nedeniyle 3.000 TL ikramiye verilecek.

İkramiye İçin Başvuru Gerekli mi?

Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikramiye ödemeleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin otomatik olarak gerçekleştiriliyor.





Bayram İkramiyesi Kesintisiz ve Hacizden Muaf

Bayram ikramiyesi ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmuyor ve haczedilmesi söz konusu değil. Ödemeler, Haziran ayının ilk iki haftası içerisinde gerçekleştirilecek, muhtemelen 10 ile 15 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

İkramiye Miktarları ve Hak Sahipleri