Şimşek: Dezenflasyon Yolunda, Bütçe Açığı Makul — Türkiye Ekonomisi

Şimşek: Dezenflasyon Yolunda, Bütçe Açığı Makul

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere bulunduğu Washington'da, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel değerlendirme

Şimşek, izledikleri ekonomi programının sonuç verdiğini belirterek, "Genel olarak dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor, bütçe açığı uluslararası standartlara göre oldukça makul düzeyde ve dış dengesizlikler büyük ölçüde giderildi" dedi ve bunun sürdürülebilmesi için daha fazla yapısal reform gerektiğini vurguladı.

Enflasyonda tek hane hedefi

Şimşek, enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini; "Gelecek yılı yüzde 10'ların üzerinde, sonraki yılı ise tek haneli rakamlarda tamamlamayı umuyoruz." şeklinde konuştu. Beklentilerin iyileştiğini, ancak hanehalkı ve şirket beklentilerinin hedeflere kıyasla nispeten yüksek kaldığını söyledi. Ayrıca bu yıl yaşanan kuraklık ve donun gıda fiyatlarını etkilediğini, bunun manşet enflasyondaki ilerlemeyi duraklattığını belirtti.

Mali konsolidasyon ve borç göstergeleri

Deprem sonrası yeniden inşa için yapılan yaklaşık 90 milyar dolar harcamaya rağmen bütçe açığının birkaç yıl önce yüzde 5’in üzerinde bulunduğu seviyelerden yaklaşık yüzde 3,5 civarına gerilediğini aktaran Şimşek, Türkiye'nin borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık %25 olduğunu söyledi. Mali konsolidasyonun 2028 yılına kadar süreceğini ve bunun Merkez Bankası'na negatif mali etki yoluyla enflasyonu düşürmede yardımcı olacağını ifade etti.

İç ve dış denge, büyüme

Dış dengedeki iyileşmeye de değinen Şimşek, döngüsel ayarlama ve yapısal dönüşümün etkili olduğunu belirtti; geçen yıl altın hariç cari fazla verildiğini ve bu yıl da benzer durumun sürdüğünü anlattı. Cari açığın makul seviyelerde kalmasıyla sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına dönüleceğini söyledi. TCMB'nin gerektiğinde daha fazla sıkılaşma yapmasına rağmen büyümenin dirençli kaldığını ve bunun ekonomi programını sürdürmek için alan sağladığını vurguladı.

Programın faydaları ve makro ihtiyati önlemler

Şimşek, "Program uygulandıkça, makro ve finansal istikrar güçlendikçe, vatandaşlar, şirketler, herkes fayda görecek" dedi. Makro ihtiyati politikaların para politikasının aktarım mekanizmasını güçlendirmeye yönelik olduğunu, niceliksel sıkılaştırma ve seçici kredi sıkılaştırması uyguladıklarını belirtti. Bankacılık sektörünün sabırlı olması halinde bu önlemlerden fayda sağlanacağını kaydetti.

Yatırım, istihdam ve bölgesel fırsatlar

Şimşek, çalışma çağındaki nüfusun hızla arttığını, kadın istihdamını artırmaya yönelik önlemlerle iş gücüne katılımın yükselebileceğini söyledi. Verimlilik için altyapı ve lojistik bağların önemine değinerek, "Şimdiye kadar 300 milyar doların üzerinde altyapı yatırımı yaptık" dedi. Bölgesel barış ve istikrarın artması halinde Türkiye'nin inşa ve savunma alanlarında önemli fırsatlar elde edeceğini, Ukrayna ve Libya gibi yeniden inşa süreçlerinde rol oynayabileceğini ifade etti.

G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Washington'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.