Sinop Boyabat'ta 17 bin 484 dekar çeltik hasadı başladı

Hasat ve üretim verileri

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadı başladı. Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine yeni sezon çeltik hasadının başladığını bildirdi.

Murat Usta mevsimsel koşullar nedeniyle çeltik ekiminin iki hafta geç yapıldığını, bunun da hasadın geçmiş yıllara kıyasla geç başlamasına yol açtığını söyledi. Usta, "Bu yıl toplulaştırma çalışması devam eden 7 köyde yaklaşık 8 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılamadı. İlçemiz genelinde 25 köyde 576 çiftçi ailesi 17 bin 484 dekar alanda çeltik hasadı yapacak. Dekar başına ortalama 800 kilogram, toplamda da 14 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor." dedi.

Çiftçinin talepleri

Bağlıca köyünde çeltik hasadı yapan çiftçi Satılmış Demir ise hasadın verimli başladığını belirtti. Demir, "Çeltik tarlalarımızı sondaj kuyularından pompayla su çekerek suladık. Bu da maliyetimizi artırdı. Köyümüzde yüz yıllardır ailece yaptığımız çeltik üretimine devam etmek istiyoruz. Kuraklık buna müsaade eder mi etmez mi bilemiyoruz. Kolaz Çayı üzerinde Fahra Barajı ve Gökırmak üzerinde Hanönü Barajı'nın yapılmasını istiyoruz. Bu barajların yapılmasıyla su sorunlarımız ortadan kalkmış olacak. Ayrıca iyi bir taban fiyatı da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde, 17 bin 484 dekar alanda ekilen çeltik hasat ediliyor.