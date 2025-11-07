Şırnak’ta 25 Bin Ton Yer Fıstığı Rekoltesi Bekleniyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 60 bin dekara ekilen yer fıstığından 25 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgedeki hasat heyecanı, Başverimli beldesinde düzenlenen şenlikle kutlandı.

Hasat Şenliği ve Katılımcılar

Başverimli beldesinde düzenlenen hasat şenliğine; Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum müdürleri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

Vali Birol Ekici konuşmasında tarım ve enerji üretiminin Şırnak’ın ekonomi içindeki önemine vurgu yaptı. Ekici, "Fıstık üretiminde Türkiye’de 3. sıradayız. Pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzel bir ivme yakaladık. Sulama ve sera yatırımlarını artırarak üretimimizi katlayacağız. Ayrıca 82 bin dekarlık arazinin tamamını sulamayı ve 30 bin dekarlık alanı seracılığa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu topraklar 30 kat verim almaya hazır. Hep birlikte daha müreffeh ve refah içinde bir Silopi için çalışacağız" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise Şırnak’ın tarımdaki potansiyeline dikkat çekerek, "Artık Şırnak’ı tüketen değil, üreten bir şehir haline getiriyoruz. Seracılık OSB ve küçük sanayi sitesiyle binlerce kişiye istihdam sağlanacak. 220 milyon lira değerindeki yeni tarım projeleri Silopi’ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şırnak İl Tarım Müdürü Oktay Sezgin da bu yıl yaklaşık 60 bin dekara yer fıstığı ekildiğini belirterek, "2025 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 360 çiftçimiz yer fıstığı tarımıyla uğraştı. Bu yıl 25 bin tonluk rekolte bekliyoruz" dedi.

Tören ve İlk Hasat

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu. Programın sonunda Vali Birol Ekici ve Milletvekili Arslan Tatar, traktöre binerek ilk yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, üreticilerin yoğun ilgisiyle sona erdi.

