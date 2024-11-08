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Şişecam'ın 9 Aylık Finansal Sonuçları Açıklandı

Şişecam, dokuz ayda 136 milyar lira net satış gerçekleştirdi. Genel Müdür Görkem Elverici, zorlu koşullarda stratejilerini güncellediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:12
Şişecam'ın 9 Aylık Finansal Sonuçları Açıklandı

Şişecam'ın 9 Aylık Net Satışları 136 Milyar Lira

2023 yılı itibarıyla Şişecam, dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporunu açıkladı. Şirketin net satışları 136 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Satışlar Yüzde 59 Pay Aldı

Yapılan açıklamalara göre, Şişecam'ın dokuz aylık işlem döneminde konsolide net satışlarının %59'u, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışındaki üretimlerden yapılan satışlardan oluştu.

Yatırımlar ve Üretim Miktarları

Şişecam, bu dönemde toplam 18,6 milyar lira yatırım yaparken, ihracat rakamı 730 milyon dolar olarak kaydedildi. Cam üretiminde 4,2 milyon ton, soda külü üretiminde ise 3,5 milyon ton ile endüstriyel hammadde üretiminde 2,8 milyon ton elde edildi.

Görkem Elverici'den Açıklamalar

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, küresel piyasalardaki belirsizliklerin şirketin satış gelirlerini ve karlılık hedeflerini etkilediğini belirtti. Elverici, "Kısa ve orta vadeli stratejilerimizi güncelliyor, riskleri yöneterek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz,” dedi.

89 Yıllık Tecrübe ile Geleceği Şekillendirme Çabası

Elverici, şirketin 89 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, "Her zorluktan güçlenerek çıktık. Koşullara hızla uyum sağlama yeteneğimizi geliştirdik,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Şişecam’ın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme projelerine de değinerek, 'Plant of the Future' platformu ile sektördeki geleceği şekillendirmek istediklerini belirtti.

Uzun Vadeli Hedefler

Elverici, Şişecam’ın deneyimlerinden güç alarak operasyonel dayanıklılığı artırmaya ve stratejik planlamalar yapmaya devam edeceğini vurguladı.

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