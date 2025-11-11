Sivas 1. OSB Enerjisinin %30’unu Güneşten Karşılıyor

Sivas'ta yer alan ve 2024'te 82 milyon Dolar ihracat yapan 1. Organize Sanayi Bölgesi, çevreye duyarlı enerji yatırımlarıyla öne çıkıyor.

432 hektar alan üzerinde 200 firma ve 11 bin kişiye istihdam sağlayan OSB, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda güneş enerjisine ağırlık veriyor.

Daha önce hizmete alınan 999 kWe GES'e ek olarak tamamlanan 2. Etap GES ile OSB, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyor. Projenin aylık 150 bin kWh, yıllık 1 milyon 800 bin kWh üretim hedefi bulunuyor ve bu sayede yıllık 860 bin 400 kg karbondioksit emisyonu engellenmesi bekleniyor. GES ile üretilen enerji, OSB’de kullandığımız elektriğin yüzde 30'unu karşılamakta.

SOSAD Başkanı İsmail Timuçin

"Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayi bölgemizde daha önce 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi vardı. Projemize ilave olarak yine 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizi tamamladık. Şuan da elektrik üretimine başladık ve devletimizden üçüncü GES için 1 MW izin almıştık. 3’üncü GES projemiz içinde şuan da çalışmalar yapıyoruz. O da tamamlandığı zaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak 3 MW Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) enerji üreteceğiz ve bu enerji üretimimiz Organize Sanayi Bölgesi’nde kullanacağız"

Daha çevreci ve daha yeşil bir OSB hedefi

"Bu bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizde toplam 33 bin MW sanayicilerimizin Çatı GES’leri var ve bu GES’lerle firmalarında kullandıkları enerjiyi orada üretmeye çalışıyorlar. GES ile üretilen enerji, OSB’de kullandığımız elektriğin yüzde 30’unu karşılamakta. Yüzde 70’lik kurulabilecek kapasitemiz var. Tabi GES kurabilmek için devletimizin belirli bir kota izin vermesi gerekiyor. Son zamanlarda lisanssız sanayicilere GES ile ilgili izinler daha nadiren veriliyor. Bizim burada böyle bir avantajımız var. Sağ tarafımızda gördüğümüz dağlık kısım GES kurmaya çok uygun bir arazi ve hazine arazisidir. Burası OSB’ye tahsis edilirse biz de sanayicilerimize GES bölgesi olarak tahsis ederiz. Sanayicilerimiz buraya GES kurarak tükettikleri enerjiyi burada üretmek sayesinde hem karbonsuzlaşmayı sağlamış ‘Yeşil OSB’ unvanımızı artırmış olurlar, hem de maliyetlerini azaltarak yurt içi ve yurt dışında daha güçlü konuma gelirler diye müracaatımız var. Buradan olumlu sonuç alırsak OSB’deki GES vasıtasıyla elektrik üretimini artırmayı hedefliyoruz. Karbonsuzlaşmayı daha aza indireceğiz, daha çevreci ve daha yeşil bir OSB’ye kavuşmuş olacağız"

