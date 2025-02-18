Sivas Demirağ OSB'de 225 Parselden 183'ü Tahsis Edildi

Sivas Demirağ OSB'de Yatırım Rüzgarı Esti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, burada 225 parselden 183'ünün tahsis edildiğini, toplamda 14 fabrikanın üretime geçtiğini açıkladı.

Demirağ OSB'nin Cazibesi

Özdemir, Demirağ OSB'nin yüzde 85'in üzerinde doluluğa ulaştığını belirtirken, yıl içerisinde muhtemelen 30 civarında fabrikanın daha faaliyete geçeceğini dile getirdi. "Bu yılın sonunda 2025 yılında Demirağ OSB'de kurdelelerin kesileceği ve fabrikaların bacalarının tüttüğü bir dönem olmasını umuyoruz," dedi.

Destekler ve Genişleme Çalışmaları

Demirağ OSB'nin 8 bin 500 dönüm üzerine kurulu olduğunu kaydeden Özdemir, destek kapsamının her yıl yenilenmesi gerektiğini vurguladı. "Cazibe merkezi kapsamına alınmış olmamız ve desteklerden faydalanmamız 2025 yılına kadar sürecek. Yeni işletmelere tahsis talepleri gelmeye devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Ferrokrom Tesisleri ve Maden Çalışmaları

Özdemir, Sivas'ın maden kenti konumunu da vurgulayarak, şehirde ferrokrom (demir ve krom elementlerinin alaşımı) tesisi kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'de iki ferrokrom tesisi bulunurken, Sivas'a 2024'ün sonunda yeni bir tesis tahsis edilecek ve 2025'te inşaat faaliyetlerine başlanması planlanıyor. Üretilen tüm madenlerin burada değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.