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Sivas'ta 39 Arıcıya Yüzde 75 Hibeyle Kovan Desteği

Sivas'ta, Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 39 arıcıya polen tuzaklı 780 kovan dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:03
Sivas'ta 39 Arıcıya Yüzde 75 Hibeyle Kovan Desteği

Sivas'ta Kovan Desteği ile Arıcılığa Destek

Sivas'ta "Arıcılığı Geliştirme Projesi" çerçevesinde, 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle polen tuzaklı 780 kovan dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kovan dağıtım törenine katılan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti.

Tarım ve Hayvancılıkta Sivas'ın Potansiyeli

Vali Şimşek, Sivas'ın tarım için elverişli coğrafyasına vurgu yaparak, "Sadece patates ve şeker pancarı değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile hububat üretimi için uygun geniş tarım arazilerimiz, ormanlarımız ve meralarımız mevcut" dedi.

Arıcılıktaki potansiyelin artırılması gerektiğini belirten Şimşek, "İlimizde çeşitli bitki florası ve endemik bitkiler var. Ancak bu potansiyeli harekete geçirmek için arıcılık yapanların ve üretimin artması gerekiyor. Resmi kayıtlara göre en çok bal üretimi diğer illerde görünse de, aslında bu üretim ilimizde gerçekleşiyor" sözlerini kullandı.

Sivas Arıcılığındaki Yenilikler

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise Sivas'ın arıcılıkta işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci, bal üretiminde ise dördüncü sırada yer aldığını aktardı. Yıldız, "Göçer arıcılarla Sivas'ın bal üretiminde birinci sırada yer alıyoruz ve çiçek balı üretiminde de lideriz. Şu anda yaklaşık 301 bin arılı kovanımız ve 2023 verilerine göre 6 bin 500 ton bal üretimimiz var" dedi.

Yıldız, bu potansiyeli artırmak amacıyla bakanlıklarına proje sunduklarını ve 780 boş kovan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi. Bakanlık tarafından hibeli kovanların yüzde 75'inin karşılandığını belirten Yıldız, projenin Ovacık, Alahacı, Gümüşdere, Kurtlapa, Yakupoğlan, Yıldız köyleri ve Gürün ilçesindeki depremden etkilenen arıcıları kapsadığını ifade etti.

Kovaların dağıtımı sonrası programa katılan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli ve diğer protokol üyeleri, arıcılarla bir araya geldi.

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