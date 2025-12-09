DOLAR
Sivas'ta İhracat Artışı: Kasım 2025'te 9 milyon 46 bin dolar

TİM verilerine göre Sivas'ta ihracat Kasım 2025'te 9 milyon 46 bin dolara yükseldi; Ocak-Kasım ihracatı 86 milyon 689 bin dolara çıktı, şehir 57. sırada.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:50
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025’in kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre Sivas’ta geçen yıl kasım ayında 6 milyon 710 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 9 milyon 46 bin dolar olarak kayda geçti.

Sivas’ta ihracat, 11 aylık bazda da artış gösterdi. Kentte geçen yılın ilk 11 ayında 74 milyon 483 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 86 milyon 689 bin dolar seviyesine yükseldi. Sivas, 2025’in Ocak-Kasım dönemindeki verilere göre ihracatta 57. sırada yer aldı.

Aylık ihracat rakamları (Ocak-Kasım 2025)

Ocak: 7 milyon 836 bin dolar, Şubat: 7 milyon 775 bin dolar, Mart: 6 milyon 872 bin dolar, Nisan: 7 milyon 773 bin dolar, Mayıs: 6 milyon 567 bin dolar, Haziran: 7 milyon 710 bin dolar, Temmuz: 6 milyon 974 bin dolar, Ağustos: 8 milyon 572 bin dolar, Eylül: 8 milyon 385 bin dolar, Ekim: 9 milyon 179 bin dolar, Kasım: 9 milyon 46 bin dolar.

Veriler, Sivas'ın 2025'teki ihracat ivmesinin güçlendiğine işaret ediyor ve kent ekonomik performansında iyileşme sinyalleri veriyor.

