Sivas'ta Mesleki Eğitim Buluşması: Öğrenciler İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörel İş Birliği Buluşması

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sivas Mesleki ve Teknik Eğitim Sektörel İş Birliği Buluşması, lise ve üniversite öğrencilerini iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirdi. Etkinlikte amaç, bilgi ve tecrübe aktarımı ile gençlerin sektörel beklenti ve fırsatları doğrudan görmesine zemin hazırlamak olarak açıklandı.

Programın hedefi ve katılımcılar

Etkinlik kapsamında öğrenciler, sanayici ve iş insanları ile doğrudan görüşme imkânı buldu; sektör temsilcileri beklentilerini aktardı, gençler ise merak ettikleri sorulara yanıt aldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir programda yaptığı konuşmada, "Mesleği; meslek liselerinden, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra hayata insanı bir adım daha hızlı yaklaştıran bir araç olarak görmek mümkün. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığının bir protokolü gereği illerde ticaret ve sanayi odaları meslek liseleri ile protokol birlikteliği sağlıyorlar. Bizim de burada Organize Sanayi içinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizle ve Bilişim Lisemizle proje okuluyuz. Biz de o okullarımızla beraber öğrencilerimizin gençlerimizin mesleki eğitimde başarılı bir sonuç vermeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir başka birlikteliğimizin sonucu olarak toplantıya Ticaret ve Sanayi Odamızın üyesi olan sanayicilerimizi de davet ettik. Sizlerle beraber onları buluşturmak istedik. Hem onların sizlerden olan talepleri hem de siz öğrencilerin buradaki sanayicilerle olan iletişiminin olmasının bizi çok mutlu ettiğini söylemek isterim" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise etkinliğin önemine değinerek, "Bugün anlamlı bir vesile ile bir aradayız. Sivas Mesleki Ve Teknik Eğitimi Sektörel İş Birliği Buluşması’nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sözlerimin başında bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyor, bugün burada eğitimle üretimin gençlikle sektörün ve hayallerle fırsatların buluştuğu önemli bir platformda bir arada buluşuyoruz. Bu buluşmayı değerli kılan en önemli unsur ise gençlerimiz bütün çalışmalarımızın merkezinde bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz var. Şüphesiz mesleki ve teknik eğitim ancak sektörle iş birliği içerisindeyse anlam kazanır ve gelişir" ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve soru-cevap

Konuşmaların ardından Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan sunum yaptı. Sunumun ardından söz alan öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtını buldu ve uygulamaya dönük bilgi alışverişi gerçekleştirdiler.

SİVAS’TA LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ. BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMININ HEDEFLENDİĞİ PROGRAMDA ÖĞRENCİLER MERAK ETTİĞİ SORULARIN YANITINI BULDU.