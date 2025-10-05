Sofralık Zeytin İhracatında Rekor: 255 milyon 310 bin dolar

Sofralık zeytin ihracatında tarihî gelir: 255 milyon 310 bin dolar

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatından 255 milyon 310 bin dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İhracat ve miktar verileri

Bir önceki sezon olan 2023-2024 ile kıyaslandığında ihracat değeri yüzde 22 artarak 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara yükseldi. Miktar bazında ise 100 bin 884 tonla, 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşılmış oldu.

Türkiye, sofralık zeytin üretiminde tarihinde ilk kez dünya birincisi olurken, ürünler 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin olarak ihraç edildi.

Başlıca pazarlar

İhracatta öne çıkan ülkeler şöyle oldu: siyah zeytinde Almanya, Irak ve Romanya; yeşil zeytinde ise Irak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri.

Sektörün değerlendirmesi ve gelecek hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, sezon başında 250 milyon dolarlık hedefle yola çıktıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselerek 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aşmanın gururunu yaşıyoruz."

Uygun, zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat sürecinde olduğunu, 2025-2026 sezonu için sofralık zeytin rekoltesinde geçen sezona yakın bir tablo beklendiğini aktardı. Ayrıca Uygun, son günlerdeki yağışların rekolte ve kaliteyi artıracağına inandıklarını belirterek, "Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025-2026 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Öne çıkan veri: 2024-2025 sezonu ihracat geliri 255 milyon 310 bin dolar, miktar 100 bin 884 ton, ihracat artışı %22.