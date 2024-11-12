SoftBank Group Üç Yıl Sonra İlk Kez Kara Geçti

SoftBank Group'dan Olumlu Finansal Görünüm

SoftBank Group, 2024 mali yılı nisan-eylül döneminde 1 trilyon yen (yaklaşık 6,5 milyar dolar) net kar elde etti. Bu başarı ile Japonya'nın enerji, finans, yatırım ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, üç yıl aradan sonra ilk kez kara geçmiş oldu.

Mali Bilanço ve Geçmiş Performans

Şirket, mali yılın ilk yarısına ilişkin bilançolarını yayımladı. Geçen yılın aynı döneminde ise SoftBank, 1,41 trilyon yen (yaklaşık 9,15 milyar dolar) net zarar açıklamıştı. Bu yılki kazanç, şirketin toparlanma sürecinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Faktörler ve Satış Gelirleri

SoftBank'ın net kara geçişinde, yatırım portföyündeki hisse senetlerinin fiyat artışları ve Japon yeninin değerlenmesi önemli etkenler arasında yer aldı. 2024 mali yılı nisan-eylül döneminde firmanın satış gelirleri, geçen yıla kıyasla %7,5 artış göstererek 3,47 trilyon yene (yaklaşık 22,5 milyar dolar) yükseldi.

Gelecek Beklentileri

SoftBank, Mart 2025'te sona erecek olan 2024 mali yıl kapsamlı bilanço beklentilerine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.