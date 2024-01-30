ŞOK 31 Ocak-6 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Şok'ta buzdolabı, bulaşık makinesi, tv battaniyesi, yorgan, babet çorap, eğlenceli oyuncaklar çok uygun fiyata

ŞOK market, 31 Ocak Çarşamba'dan 6 Şubat Salı gününe kadar geçerli olacak kampanya kataloğunu yayınladı. Kataloğunda müşterilerine yüzde 15'ten yüzde 40 var indirimli süper fırsatlar sunuyor. Kaliteli ve ünlü markaları uygun fiyatlarla satışa çıkaran ŞOK indirimli ürünler kataloğu ve detayları haberimizde

ŞOK 31 Ocak-6 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Şok'ta buzdolabı, bulaşık makinesi, tv battaniyesi, yorgan, babet çorap, eğlenceli oyuncaklar çok uygun fiyata
Yayın Tarihi:

ŞOK'tan Yeni İndirimli Ürünler! İşte Fiyat Listesi: Akıllı Telefon 8,599 TL, Samsung 11 KG Çamaşır Makinesi 22,299 TL

ŞOK market, ocak ayının son Şubat ayının ilk günlerinde raflardaki yerini alacak fırsat ürünleri ve fiyatlarını içeren kataloğunu yayınladı. İşte, 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK indirimli ürünler fiyat listesi:

Ev Tekstili Ürünleri:

şok

- Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 279 TL

- Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 349 TL

- Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 275 TL

- Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 299 TL

- Silikon Mikro Yastık: 69,95 TL

- Wellsoft Tv Battaniyesi: 159 TL

- Kadın Wellsoft Ev Babeti: 49,95 TL

- Çift Kişilik Fitilli Battaniye: 399 TL

- Kadın/Erkek Keçe Terlik: 99,95 TL

- 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı: 19,95 TL

- Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap: 26,95 TL

- Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap: 47,95 TL

- Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı: 21,95 TL

- Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık: 299 TL

- Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.599 TL

- 400 cc The Bottle Geyik Figürlü Çocuk Matara: 79,95 TL

- Fly Akordiyon Kalemlik: 99 TL şok

- Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti: 99,95 TL

- Aksesuarlı Manken Bebek: 99,95 TL

- Pet Seti: 99,95 TL

- Bulaşık Sepeti: 99,95 TL

- Saç Kurutmalı Güzellik Seti: 69,95 TL

- Şef Pizza Seti: 69,95 TL

- Mega Konser Blok Seti: 39,95 TL

- Peluş Pet Seti: 149 TL

- Tamir Seti: 69,95 TL

- Halka Atma Oyunu: 119 TL

- Sök-Tak Dinazorlar: 39,95 TL

şok

- Tekli Yabani Hayvanlar: 19,95 TL

- Karavanlı Metal Araba: 99,95 TL

- Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL

- Karne Hediyesi ürünlerde Sök Tak Jip: 79,95 TL

- Şehir Araçları Trafik Seti: 69,95 TL

- Uçak Garajım: 249 TL

- Uçak Evim: 79,95 TL

- Oyuncak Uçak: 79,95 TL

- 6 Teker İtfaiye Araçları: 59,95 TL

- Blok Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL

- Taşıyıcı Kamyon: 39,95 TL

şok

- Oyun Hamuru Seti Çeşitleri: 39,95 TL

- 3'lü Putty Seti: 49,95 TL

- 10'lu Makarna Oyun Hamuru: 49,95 TL

- 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri: 49,95 TL

- Sürpriz Yumurta: 79,95 TL

şok

şok

ŞOK marketin sunduğu bu indirimli ürünlerle ilgili fiyatlar 31 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Kaçırmayın!

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