Haberler

Ekonomi

ŞOK 31 Ocak-6 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Şok'ta buzdolabı, bulaşık makinesi, tv battaniyesi, yorgan, babet çorap, eğlenceli oyuncaklar çok uygun fiyata

ŞOK 31 Ocak-6 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Şok'ta buzdolabı, bulaşık makinesi, tv battaniyesi, yorgan, babet çorap, eğlenceli oyuncaklar çok uygun fiyata ŞOK market, 31 Ocak Çarşamba'dan 6 Şubat Salı gününe kadar geçerli olacak kampanya kataloğunu yayınladı. Kataloğunda müşterilerine yüzde 15'ten yüzde 40 var indirimli süper fırsatlar sunuyor. Kaliteli ve ünlü markaları uygun fiyatlarla satışa çıkaran ŞOK indirimli ürünler kataloğu ve detayları haberimizde