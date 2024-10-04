Söke Ticaret Odası'nın 50. Yılı Kutlamasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Açıklamalar

Söke Ticaret Odası 50. Yılını Kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Söke pamuğunun Avrupa Birliği'nden aldığı tescilin önemini vurguladı.

Söke Pamuğu ve Ekonomik Değer

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Söke pamuğu artık Avrupa'da coğrafi işaret olarak tanınmaktadır. Bu durum, üretilen ürünlerin değerini artıracak ve Türk ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi. Ayrıca, Mısır pamuğuyla karşılaştırarak, bu pamuktan üretilen ürünler için daha yüksek fiyatlar ödeneceğini belirtti.

Markalaşma Süreci

Hisarcıklıoğlu, "Örneğin, Mısır pamuğundan yapılan ürünlere %50 daha fazla fiyat ödeniyor. Benzer bir şekilde, gelecekte Söke pamuğu da bu pazarda markalaşacak ve rekabet gücü kazanacaktır" açıklamasında bulundu.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de hazır bulunarak, etkinliğe destek verdiler. Ayrıca, Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Borsası'nda "Tescilin Yıldızları" plaket törenine katılarak, bu önemli anları paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 3), Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı. Programda, Aydın Valisi Yakup Canbolat (sağ 3) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 3), Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı. Programda, Aydın Valisi Yakup Canbolat (sağ 3) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 3), Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı. Programda, Aydın Valisi Yakup Canbolat (sağ 3) da yer aldı.