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Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji Bakanı Bayraktar'a Anlamlı Hediye

Somali Savunma Bakanı Nur, Türkiye'ye ulaşan Oruç Reis gemisi için anlamlı bir hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:18
Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji Bakanı Bayraktar'a Anlamlı Hediye

Somali Savunma Bakanı Nur'un Anlamlı Hediyesi

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, sismik çalışmalar için Mogadişu Limanı'na demir atan Oruç Reis gemisinin karşılama töreninde, Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a özel bir hediye sundu.

İkili İlişkilerin Güçlenmesi

Nur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tek uçakla başlayan dostluk ilişkisi, 13 yılı geride bıraktı. Bugün Türkiye’den gelen umut yüklü bir geminin limanımıza demir atması, bu dostluğun ne denli güçlü olduğunu gösteriyor," dedi.

Somali'nin, Türkiye'nin sağladığı desteği kullanarak geleceğe güvenle baktığını vurgulayan Bakan Nur, "Oruç Reis ile yürütülecek çalışmalarla Somali, tekrar Afrika’nın parlayan yıldızı haline gelecektir," açıklamasında bulunarak, Türk-Somali ilişkilerinin ilerlemesine katkı sağlama kararlılığını ifade etti.

Özel Tablo Hediyesi

Bakan Nur, ayrıca Oruç Reis’in karşılama töreninde Bayraktar’a 16. yüzyıldan kalma bir tablo hediye etti. Tabloda Osmanlı donanmasının Aden Körfezi’nde deniz yollarını koruma sergileyen gücü betimleniyor. Bu eser, Osmanlı sanatını ve bölgesel egemenliği simgeliyor.

Tarihsel Miras ve Anlamı

Hediye edilen tablo, yalnızca Osmanlı sanatını kutlamakla kalmayıp, aynı zamanda imparatorluğun Hind Okyanusu'ndaki etkili varlığını ve bölgede sömürüye karşı direnişi temsil ediyor. Bu durum, Somalililerin Türkiye ile olan bağlarını güçlendiren bir gurur kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, Oruç Reis gemisinin Türk donanmasıyla birlikte sefere çıkması, iki ülke arasındaki ortak değerleri pekiştirmeninde bir göstergesi oldu. Bu an, Somali’nin stratejik hedeflere ulaşma yönündeki kararlılığını da ortaya koymaktadır.

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