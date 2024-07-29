Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sompo Sigorta ve Honda'dan Ortak Kasko Ürünü: Honda Kasko

Sompo Sigorta ve Honda, otomobil sahiplerine özel avantajlar sunan Honda Kasko'yu duyurdu. Güçlü işbirliği, müşteri memnuniyetini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:35
Sompo Sigorta ve Honda'dan Ortak Kasko Ürünü: Honda Kasko

Sompo Sigorta ve Honda'dan Yeni Bir İşbirliği

Sompo Sigorta, otomotiv sektöründe öncü markalardan Honda ile önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan açıklamalara göre, bu ortaklıkla sunulan Honda Kasko ürünü, Honda marka araç sahiplerine geniş kapsamlı teminatlar ve özel avantajlar sağlamaktadır.

Honda Kasko ile Gelen Ayrıcalıklar

Honda Kasko sahipleri, standart kasko ürünlerini kapsayan teminatların yanı sıra, araçlarını Honda yetkili servislerinde orijinal yedek parçalarla onarma fırsatı buluyor. Ayrıca, sınırsız anahtar kaybı teminatı da bu üründe standart olarak sunulmaktadır. Teminatların Sompo güvencesiyle sağlandığı bu yenilikçi hizmet, Honda otomobil sahiplerine orijinal parçalarla yüksek kaliteli tamir hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Sompo Sigorta Genel Müdürü'nin Açıklamaları

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, "Bu güçlü işbirliği ile müşterilerimize değerli ayrıcalıklar sunarak araçlarının en iyi şekilde korunmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Uğur, yeni Honda Kasko ile Honda'nın teknik uzmanlığı ve Sompo'nun güvencesinin birleştiğini vurguladı.

Honda Türkiye Başkanı'nın Görüşleri

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "2024 yılında Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde Sompo Sigorta ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, otomobil sigortasının artan önemine dikkat çekti. Yamada, Honda markalı otomobil sahiplerine Sompo Sigorta’nın güvencesi altında kaliteli hizmet sunmanın kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirtti.

Bu işbirliği, 22 Nisan itibarıyla geçerli olmaktadır ve Sompo Sigorta, Türkiye genelinde 3 binden fazla acentede hizmet vermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!