Sompo Sigorta ve Honda'dan Ortak Kasko Ürünü: Honda Kasko

Sompo Sigorta ve Honda'dan Yeni Bir İşbirliği

Sompo Sigorta, otomotiv sektöründe öncü markalardan Honda ile önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan açıklamalara göre, bu ortaklıkla sunulan Honda Kasko ürünü, Honda marka araç sahiplerine geniş kapsamlı teminatlar ve özel avantajlar sağlamaktadır.

Honda Kasko ile Gelen Ayrıcalıklar

Honda Kasko sahipleri, standart kasko ürünlerini kapsayan teminatların yanı sıra, araçlarını Honda yetkili servislerinde orijinal yedek parçalarla onarma fırsatı buluyor. Ayrıca, sınırsız anahtar kaybı teminatı da bu üründe standart olarak sunulmaktadır. Teminatların Sompo güvencesiyle sağlandığı bu yenilikçi hizmet, Honda otomobil sahiplerine orijinal parçalarla yüksek kaliteli tamir hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Sompo Sigorta Genel Müdürü'nin Açıklamaları

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, "Bu güçlü işbirliği ile müşterilerimize değerli ayrıcalıklar sunarak araçlarının en iyi şekilde korunmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Uğur, yeni Honda Kasko ile Honda'nın teknik uzmanlığı ve Sompo'nun güvencesinin birleştiğini vurguladı.

Honda Türkiye Başkanı'nın Görüşleri

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "2024 yılında Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde Sompo Sigorta ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, otomobil sigortasının artan önemine dikkat çekti. Yamada, Honda markalı otomobil sahiplerine Sompo Sigorta’nın güvencesi altında kaliteli hizmet sunmanın kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirtti.

Bu işbirliği, 22 Nisan itibarıyla geçerli olmaktadır ve Sompo Sigorta, Türkiye genelinde 3 binden fazla acentede hizmet vermektedir.