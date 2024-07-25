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Sompo Sigorta Yeni Çalışan Markası Mottonu Tanıttı

Sompo Sigorta, çalışan memnuniyetine odaklanan yeni markası mottosunu tanıttı: 'Sompo'da Her Şeyden Önce Sen Varsın'.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:46
Sompo Sigorta Yeni Çalışan Markası Mottonu Tanıttı

Sompo Sigorta'dan Yeni Çalışan Markası

Sompo Sigorta, çalışanlarıyla bir araya gelerek şirket içi iletişimi güçlendirmek amacıyla geleneksel yaz partisinde yeni çalışan markası mottosunu duyurdu. Etkinlikte, şirket kültürüne dair önemli paylaşımlar yapıldı.

Eğlenceli Etkinlik ve Müzik

Partide müzik, lezzetli ikramlar ve eğlenceler eşliğinde Sompo Sigorta'nın çalışanları bir araya geldi. Şirket, çalışanlarına mutlu ve motive edici bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra sosyal etkinliklerle onların mutluluğuna odaklandığını vurguladı.

Kariyer Planlaması ve Gelişim Fırsatları

Sompo Sigorta, çalışanlarının bireysel yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş kariyer planları sunarak, iş hayatında başarıya ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçladığını belirtti.

Yeni Motto ile Çalışan Odaklılık

Etkinlikte tanıtılan yeni çalışan markası mottosu, "Sompo'da Her Şeyden Önce Sen Varsın" ile çalışanın değeri öne çıkarıldı. Şirket, sosyal aktiviteler aracılığıyla kurum kültürünü güçlendirip güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Genel Müdürün Açıklamaları

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, "Her işin temelinde insan var. Sompo Sigorta olarak, çalışanlarımızın gelişimini önceliklendiriyor ve şirket içi faaliyetlerimizi bu doğrultuda iyileştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları'nın Vizyonu

Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, çalışan memnuniyetini öncelikli hedeflerden biri olarak belirtti. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratmayı ve sanatsal etkinliklerle çalışanların yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak tanımayı amaçladıklarını ifade etti.

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