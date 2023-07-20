SON DAKİKA! Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Faizi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleneceği bildirildi. Açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceği vurgulandı. TCMB, faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarıyla parasal sıkılaştırmayı destekleyeceğini belirtti.

Politika Faizi ve Enflasyon Hedefi

TCMB'nin politika faizi, enflasyonu kontrol etmek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmak için belirlenmektedir. Bu doğrultuda, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu hedef seviyeye çekecek parasal ve finansal koşullar sağlanmaktadır.

Parasal Sıkılaştırma ve Destekleyici Kararlar

TCMB, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğini açıkladı. Bu süreçte, faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınacak ve parasal sıkılaştırma süreci desteklenecektir.