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Son sigaraları yakın, büyük zam geliyor! Sigara tiryakilerine cinnet geçirtecek fiyatlar belli oldu!

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Son sigaraları yakın, büyük zam geliyor! Sigara tiryakilerine cinnet geçirtecek fiyatlar belli oldu!
Türkiye'de sigara fiyatları, meclise sunulan yasa teklifiyle yapılan zamın ardından bir kez daha zamlanıyor. Sigara fiyatları, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi etkenlerden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle sürekli yükseliyor. Bu durum, vatandaşları endişelendiriyor ve sigara alışkanlığının maliyetini daha da artırıyor.

Son dönemde yapılan yasa teklifiyle birlikte sigara fiyatlarına bir ara zam daha geldi. Bir paket sigara fiyatı 54 TL'ye yükseldi. Bu zam, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi etkenlerin etkisiyle gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlar, sürekli artan sigara fiyatlarından dolayı endişelenmektedir. Sigara fiyatlarındaki bu sürekli yükseliş, tütün mamullerine olan talebi etkilemekle birlikte sağlık ve ekonomi üzerinde de önemli sonuçlara yol açabilmektedir.zam

Türkiye'de sigara fiyatları, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi nedenlerle sürekli olarak yükseliyor. Son olarak yapılan 5 TL'lik zamın ardından, sigara fiyatlarına yeni bir zam daha gündeme geldi. Meclise sunulan yasa teklifiyle sigara fiyatlarına yansıyan KDV oranı %18'den %20'ye çıkarıldı ve bu da fiyatlara etkili bir şekilde yansıyor. Özellikle 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan ÖTV artışı, sigara fiyatlarındaki vergi yükünü artırdı ve bazı markalarda %81 yerine %82.5 zam yapıldı. KDV oranındaki artışın etkisiyle bir paket sigaraya 7.5 TL zam gelmesi öngörülüyor. Bu durum, sigara fiyatlarının paket fiyatından 5 TL üzerinde zamlı olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, kur ve enflasyon kaynaklı diğer maliyet artışları da dikkate alındığında, sigara fiyatlarına daha büyük bir zamın yakın olduğu görülmektedir.

İşte günümüzdeki güncel sigara fiyatları:

1. En düşük sigara fiyatı: 36,50 TL

2. Kent D Line Sigara: 43,00 TL

3. Winston Slender Sigara: 43,00 TL

4. Camel Slender Sigara: 41,00 TL

5. Monte Carlo Slender Sigara: 41,00 TL

6. LD Slims Sigara: 41,00 TL

7. Tekel 2000 Sigara: 40,00 TL

8. Viceroy Sigara: 42,00 TL

9. Pall Mall Sigara: 42,00 TL

10. Samsun Sigara: 42,00 TL

11. Marlboro Edge Sigara: 44,00 TL

12. Parliament Qaua Blue Slims Sigara: 48,00 TL

13. Rothmans Sigara: 41,00 TL

14. Marlboro Touch Blue/Gray/White Sigara: 45,00 TL

15. Kent Blue Sigara: 45,00 TL

16. Marlboro Red/Touch Sigara: 46,00 TL

17. Kent Grey Sigara: 45,00 TL

18. Marlboro Edge Blue Sky Sigara: 44,00 TL

19. Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara: 40,00 TL

20. Winston Dark Blue & Deep Blue Sigara: 43,00 TL

Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi etmenlerden kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar için sigara tüketimi maliyetli bir alışkanlık olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, sigara fiyatlarının zam oranları yakından takip edilmekte ve gelecekteki fiyat değişiklikleri endişeyle beklenmektedir.

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