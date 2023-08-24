Son sigaralarınızı yakın! JTI, BAT ve Philip Morris Bu kez çok büyük zam geliyor: Bir bir bıraktıracak, fiyatlar 50 TL'yi aşacak!

Sigara fiyatlarına bir yıl boyunca sürekli artan zamların ardından yeni bir zam haberi geldi. Bu sefer hem ÖTV hem de KDV artışlarının etkisiyle sigara fiyatlarına dev bir zam yapılacağı duyuruldu. Sigara tiryakileri için beklenmedik bir gelişme olan bu zam haberi, tüketiciyi önemli ölçüde etkileyeceğe benziyor. Yıl başından bu yana artan sigara fiyatlarına bu yeni zamın eklenmesi, sigara alışkanlığına sahip kişileri maddi olarak daha fazla zorlayabilir. Haber, tiryakilere sigaraya daha fazla harcama yapma baskısı getirerek stok yapma eğilimini artırabilir. Sigara tüketimine zaten getirilen sınırlamalar ve sağlık uyarılarıyla birlikte, artan fiyatlar sigarayı daha az erişilebilir kılabilir. Sigara fiyatlarındaki bu yeni zammın, hem tütün kullanımını azaltma amacını güçlendirebileceği hem de tiryakileri ekonomik olarak daha fazla sıkıştırabileceği düşünülüyor. Tütün ürünlerine yönelik getirilen vergi artışları ve zamlar, hem sağlık hem de ekonomik faktörler gözetilerek toplumun sigara tüketimini azaltmaya yönelik bir strateji olarak uygulanıyor. Bu tür zamların sigara tüketimini azaltma amacını ne kadar başaracağı, önümüzdeki dönemdeki sigara satışlarının seyrine bağlı olarak değerlendirilecektir. İşte detaylar...





SİGARA FİYATLARINA YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ

Hükümet, bütçe açığını kapatmak amacıyla akaryakıt ve alkolden sonra şimdi de sigara fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor. Sigara tiryakileri için kötü bir haber olarak karşımıza çıkan bu durum, birçok markayı etkileyecek ve fiyatları 50 TL'yi aşabilecek seviyelere taşıyabilir. Hangi markaların zamdan etkileneceği ve zam haberinin ardından tiryakilerin stok yapmaya başlayıp başlamadığı da merak konusu.





Sigara fiyatlarının sürekli artışı, tiryakileri maddi sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Hem vergi artışları hem de sağlık nedenleriyle tiryakiler sigara alışkanlığına zorlanırken, bu defa da sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceği haberi gündemi meşgul ediyor. Sigara tiryakileri için beklenmedik bu zam, sigara alışkanlığını daha da pahalı hale getirebilir ve kişileri stok yapmaya yönlendirebilir.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında artış olabileceğini belirten Dündar, popüler markaların başında gelen JTI, BAT ve Philip Morris gibi markalara 9 TL zam geleceğini ifade etti. Bu zam, söz konusu markaların fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek ve tiryakilerin cebini daha fazla zorlayacak.

Sigara tiryakilerinin, zam haberini duyar duymaz stok yapmaya başlayıp başlamadığı da merak edilen bir konu. Zira önceki zamlarda tiryakilerin stok yapmaya yönelmesi sıkça görülen bir durumdu. Fakat bu sefer de aynı reaksiyonun gözleneceği belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak, hükümetin bütçe açığını kapatma amacıyla sigara fiyatlarına zam yapması, tiryakileri maddi olarak daha fazla zorlayabilir. Özellikle popüler markalara gelecek olan zamın ardından sigara fiyatlarının 50 TL'yi aşabilecek seviyelere yükselmesi bekleniyor. Bu durum, tiryakileri stok yapmaya yönlendirebilir ve sigara tüketiminin azalmasına yönelik hedeflere katkıda bulunabilir.

Ağustos 2023 tarihi itibarıyla JTI sigaralarının güncel fiyatları açıklandı. Winston Slender, Dark Blue & Deep Blue, Winston, Slims, Xsence gibi çeşitlerin fiyatları belirlendi. Camel serisinde de Slender, Deep Blue ve diğer çeşitlerin fiyatları açıklandı. Monte Carlo ve LD serisindeki sigaraların güncel fiyatları da listelendi. Ayrıca Camel Yellow 100 çeşidi de bu güncellemeye dahil oldu. Bu fiyat güncellemesi, sigara alışkanlığına sahip kişileri ekonomik olarak etkileyebilir ve sigara tüketim alışkanlıklarını değiştirmelerine neden olabilir.