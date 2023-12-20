Sonunda ona da zam geldi! Ocak ayından itibaren tarife değişiyor: Fiyatlar ölüyü diriltir!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Mezarlık hizmetlerine %54,15 zam gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİYAT ARTIŞI OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetlerinin %54,15 oranında artacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerinin genişletilmesinin 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. İBB Meclis'in Aralık ayındaki dördüncü oturumu, TBMM Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane Belediye Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca önerilen 2024 ücret tarifesi kapsamında mezarlık ücretleri ve hizmet ücretleri de tartışıldı. 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olan cenaze hizmeti ve mezarlık ücretleri parlamento tarafından belirlendi.



