Sorgun, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sorgun, AA'nın Oylamasında

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Bu oylama, basın ve medyanın önemli anlarını bir araya getirerek, yılın en dikkat çekici fotoğraflarını belirlemeyi amaçlıyor.

Oylama, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar arasında en iyilerini seçilmesine imkan tanıyarak, kaliteli içeriğin teşvik edilmesine de katkı sağlıyor. Sorgun'un katılımı, medya ve iletişim sektöründeki iş birliklerinin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.