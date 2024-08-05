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Sosyal Medya Satışları Elektronik Ticaret Sayılmıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram ve benzeri platformlardan yapılan satışların e-ticaret olarak kabul edilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:46
Sosyal Medya Satışları Elektronik Ticaret Sayılmıyor

Instagram'dan Satışlar E-Ticaret Kapsamında Değil

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram gibi sosyal medya platformlarından yapılan doğrudan iletişimle gerçekleştirilen satışların, e-ticaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Satış İşlemleri Üzerine Açıklamalar

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım süreci, telefon numarası aracılığıyla ya da WhatsApp üzerinden gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Yasal Mevzuatlar ve Elektronik Ticaret

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a atıfta bulunan Bolat, Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi platformların ticari faaliyetlerinin düzenlendiğini vurguladı. Ayrıca, herhangi bir ticaretin elektronik ticaret olarak kabul edilmesi için tarafların fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden, alım satım sözleşmesinin elektronik ortamda yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kayıt Dışı Satışların Etkisi

Bolat, Instagram üzerinden gerçekleştirilen ve genellikle kayıt dışı kalan satışların vergi gelirlerinde azalma yarattığını ifade ederek, "Bu tür satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere karşı haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor. Ayrıca, tüketicilerin yaşadığı mağduriyetler konusunda bu satıcılara ulaşmak da imkansız oluyor." şeklinde konuştu.

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