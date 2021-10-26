Sosyal medyada fenomen olanlara vergi getirildi!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile ün kazanan ve geçimlerinide buradan sağlayan fenomenler için vergi şartı getirildi. Fenomenler belirli bir gelir üzerine çıktıklarında vergi ödeyecekler. Bu sınır ise 640bin lira olarak belirlenerek resmi gazetede yayınlandı. Bunlara mobil cihaz uygulaması geliştirmekte olanlarda dahil. Bunlar 640bin liraya kadar olan gelirleri için %15 stopaj ödeyecekler. Bu kesintiler bankalar aracılığıyla yapılacak. Belirtilen miktarı geçenler ise gelir vergisi kapsamından değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı tütün ve otomotiv sektöründeki ÖTV oranlarını üç katına kadar attırmaya yetkili. Bu yasa ile gelen diğer yenilikler ise şu şekilde sıralayabiliriz;

* Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

* Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenecek.

* ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

* Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

* Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

*Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.