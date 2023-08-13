Sosyal yardımlar geri döndü! Başvuran dar gelirliye 7200 TL ila 15.000 TL arası destek ödemesi verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Aile Destek Paketi çerçevesinde, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. PTT (Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı), bu kapsamda harekete geçerek yeni kimlik kartı sahiplerine 7200 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit destek sağlıyor.





Aile Destek Paketi kapsamında başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından veya e-devlet üzerinden gerçekleştiren milyonlarca vatandaşa, TC kimlik numarasının son hanesine göre değişen ödemeler yapılıyor. PTT, bu destek ödemelerini hanelere ulaştırmak amacıyla aktif rol üstleniyor.

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Aile Destek Paketi'nin uzatılmasıyla ödemelerin de devam ettiği belirtiliyor. Toplamda yaklaşık 4 milyon hanenin faydalandığı bu programa dahil olabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari Ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

2023 Ağustos ayı itibarıyla yapılan ödemelerde, destek miktarlarına zamlar yansıtıldı. Aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişen aile yardımı ödemelerine, çocuk destek bileşeninin de etkisiyle ek ödemeler yapılabilmekte ve ödeme miktarı 2000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Hane gelirine göre belirlenen destek ödemeleri, 7200 TL ile 15.000 TL arasında değişen miktarlarla vatandaşlara sunulmaktadır.

Ödemelerin alınabilmesi için PTT şubelerine yeni kimlik kartıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aile Destek Paketi'nin uzatılması ve ödemelerin devam etmesi, dar gelirli ailelere sağlanan desteklerin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu program sayesinde milyonlarca ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.