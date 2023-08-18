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SPK, 13 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yasağı getirdi!

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SPK, 13 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yasağı getirdi!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aldığı bir kararı duyurdu ve kararın içeriğinde 13 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yapma yasağının getirildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bir açıklamada yapay bir piyasa oluşturmak amacı ile 13 kişiye 6 ay süreli işlem yapma yasağı getireceği bildirildi.

SPK Bülteni'ne göre Kurul, 13 ismi Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) borsasında gerçekleştirdiği işlemlerden, sermaye piyasasında 6362 Sayılı Yönetmeliğin 107/2 maddesinde sayılan fiillerin hasılat edildiğine dair makul şüphelerinden kaynaklı yasak kapsamında aldı.

SPK, 13 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yasağı getirdi!

Yönetim Kurulu, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla sahte piyasa oluşturma durumuna yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla 21 Ağustos'tan itibaren 6 ay süreyle hisse senetlerinin kotasyondan geçici olarak yasaklanmasına yönelik tedbir uygulanmasına karar verdi.

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