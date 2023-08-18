SPK, 13 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yasağı getirdi!

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bir açıklamada yapay bir piyasa oluşturmak amacı ile 13 kişiye 6 ay süreli işlem yapma yasağı getireceği bildirildi.

SPK Bülteni'ne göre Kurul, 13 ismi Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) borsasında gerçekleştirdiği işlemlerden, sermaye piyasasında 6362 Sayılı Yönetmeliğin 107/2 maddesinde sayılan fiillerin hasılat edildiğine dair makul şüphelerinden kaynaklı yasak kapsamında aldı.





Yönetim Kurulu, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla sahte piyasa oluşturma durumuna yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla 21 Ağustos'tan itibaren 6 ay süreyle hisse senetlerinin kotasyondan geçici olarak yasaklanmasına yönelik tedbir uygulanmasına karar verdi.