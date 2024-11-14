SPK, 19 Şirketin Borçlanma Aracı İhracını Onayladı

SPK, 19 şirketin toplam 52 milyar lira ve 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracını onayladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:24
SPK, 19 Şirketin Borçlanma Aracı İhracını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli İzin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı. Kurulun bültenine göre, toplamda 52 milyar 269 milyon 772 bin lira ve 5 milyar 35 milyon dolar tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusu kabul edildi.

Yönetim Sözleşmelerine Dayalı Kira Sertifikası İzinleri

SPK, ayrıca 4 şirketin toplam 11 milyar 700 milyon liralık 5 yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu olumlu değerlendirdi.

İnternet Üzerinden İşlem Yapan Sitelerle Mücadele

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 60 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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