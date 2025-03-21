SPK, 5 Şirketin Borçlanma Aracı İhracı Başvurularını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladı. Detaylarda milyonlarca liralık tutarlar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:42
SPK, 5 Şirketin Borçlanma Aracı İhracı Başvurularını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 önemli şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Onaylanan şirketler arasında Fiba Holding AŞ, Fina Holding AŞ, Eko Faktoring AŞ, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ ile Aktif Yatırım Bankası AŞ bulunuyor.

SPK bültenine göre, aynı zamanda Rubenis Tekstil'in tahsisli sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi. Borçlanma aracı ihracı hakkında verilen detaylı bilgiler ise şöyle:

  • Fiba Holding AŞ: 2 milyar lira
  • Fina Holding AŞ: 2 milyar lira
  • Eko Faktoring AŞ: 180 milyon lira
  • Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ: 500 milyon dolar
  • Aktif Yatırım Bankası AŞ: 100 milyon dolar

Ayrıca Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin pay piyasasında 7 Mart 2025-18 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler sonucu, Kurul, 6362 sayılı SPK Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemeleri uyarınca, Beylerbeyi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ile bir kişiye 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Son olarak, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet üzerinden izinsiz yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verildi.

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