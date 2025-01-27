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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:14
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Yılın Kareleri Oylamasında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, yıl boyunca en etkileyici ve dikkat çekici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Gönül, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, fotoğrafın toplumsal olayların belgelenmesindeki rolünün altını çizdi. Oylamada, ünlü fotoğrafçılara ait eserler de yer almaktadır, bu sayede görsel sanatların ve güncel olayların bir araya geldiği bir platform oluşturuluyor.

Bünyesinde birçok önemli projeyi barındıran Anadolu Ajansı, 'Yılın Kareleri' ile sadece haber fotoğraflarını değil, aynı zamanda sanat perspektifinden de değerlendirilmelerini sağlıyor. Katılımcıların, oylama sürecine gösterdiği ilginin, medya dünyasındaki etkisine dikkat çekmek önemli bir nokta.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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