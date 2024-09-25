SPK'dan Halka Arz ve İhtiyaç Duyulan İzinler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ için ilk halka arzı onayladı. Yapılan duyuruya göre, şirketin payları 91,85 liradan işlem görecek.



Diğer Önemli Kararlar

Kurul, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 610 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Ayrıca, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ 100 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ 2 milyar lira, TEB Faktoring AŞ 2 milyar 450 milyon lira, ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ 1 milyar 100 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı için onay aldı.

Ayrıca, Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ 50 milyar liralık kira sertifikası ve ZKB Varlık Kiralama AŞ 4 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için gerekli onayı aldı.

Yeni Fonların Kuruluşu

SPK, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ, Foneva Portföy Yönetimi AŞ ve Rota Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yeni gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına izin verdi.

İdari Para Cezaları ve Erişim Engellenmesi

SPK, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarının halka arzından elde edilen fonun kullanım alanlarını inceledi ve 2 gerçek kişi ile bir tüzel kişiye toplamda 5 milyon 833 bin 734 lira idari para cezası uygulama kararı aldı.

Öte yandan, Türkiye'de internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlemler yapan 32 siteye erişimin engellenmesi için hukuki işlemler başlatma kararı alındı.