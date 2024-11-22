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SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi ve Fon Rehberinde Değişiklikler

SPK, fon rehberindeki değişiklikler ve sorumlu yönetim ilkeleri rehberini güncelledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:58
SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi ve Fon Rehberinde Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde yaptığı önemli değişikliklerle birlikte fon rehberindeki güncellemeleri ve sorumlu yönetim ilkeleri rehberini duyurdu. Bu kapsamda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları için yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Yıllık Raporlama Standartları Belirlendi

SPK'nın 16.02.2024 tarihli ve 11/255 sayılı kararı, portföy yönetim şirketlerinin sorumlu yönetim ilkelerini nasıl uygulayacaklarını belirten yıllık raporların kamuya açıklanması esasını içeriyor. Bu yenilik, yatırım fonlarının uygulamalarını standartlaştırarak, daha şeffaf bir süreç sunmayı hedefliyor.

Yeni Raporlama Standartlarının Detayları

Kurul Karar Organı tarafından alınan 21.11.2024 tarihli 60/1696 sayılı karar ile, sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin raporlamalar için esas alınacak standartlar belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi'nde toplanmıştır ve portföy yönetim şirketlerinin uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Fon Rehberi Üzerinde Yapılan Değişiklikler

SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde (Fon Rehberi) çeşitli değişiklikler yaptı. Özellikle "Tanımlar" başlıklı bölüme Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) ait bir kısaltma eklenmiş ve katılım fonlarının yatırım stratejilerinin risk değerine göre farklılaştırılmasına olanak tanımıştır.

Katılım Fonları için Yeni Düzenlemeler

Katılım fonlarının mahzurlu gelirler konusunda arındırılması için yeni esaslar belirlenirken, işlem gören fonların unvanında dağıtıcı kuruma ilişkin ifadeler yer almayacaktır. Ayrıca döviz ibaresi bulunmayan fonların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım oranı yüzde 80 ile sınırlı tutulmaktadır.

Para piyasası fonları için de önemli düzenlemeler yapıldı. Katılım ifadesi bulunmayan fundların, portföylerinin asgari yüzde 10'unu devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirmeleri gerekecek. Bunun yanı sıra fon promosyon başvuruları TSPB tarafından yürütülecektir.

Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi'nin düzenlenmesi nedeniyle, Fon Rehberi’nin 13. maddesinin yürürlükten kaldırılması yönünde de değişiklikler yapılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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