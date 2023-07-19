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SPK, EUYO pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engelledi

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SPK, EUYO pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engelledi
SPK, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engellemek için 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK Açıklaması

SPK açıklamasına göre, kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 5 kişi hakkında 20 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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