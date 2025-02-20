SPK Haftalık Bülteni: Yeni Fon Kuruluşları ve Para Cezaları

SPK, yeni emeklilik yatırım fonları kurulmasına izin verirken, cezalar ilişkin kararlar alınmıştır.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:41
SPK Haftalık Bülteni: Yeni Fon Kuruluşları ve Para Cezaları

SPK Haftalık Bülteni Açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde önemli gelişmeleri duyurdu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ'nin Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ile Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu kuruluşlarına izin verilmiştir.

Yeni Fon İzinleri

SPK, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu kuruluşuna onay vermiştir. Ayrıca, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ tarafından oluşturulan Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu da kurulmuştur.

Gayrimenkul Yatırım Fonları

SPK, gayrimenkul yatırım fonları alanında da önemli onaylar vermiştir. Aktif Portföy Yönetimi AŞ’nin Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ’nin Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ’nin Onikinci Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruluşlarına izin verilmiştir.

İdari Para Ceza Kararları

Kurul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye (DZGYO) toplamda 11 milyon 860 bin 349,82 lira idari para cezası vermiştir. Ek olarak, bir kişiye de 11 milyon 678 bin 310 lira ceza kesilmiştir.

Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Uygulamalarına Önlem

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yapan 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınmıştır.

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SPK Haftalık Bülteni: Yeni Fon Kuruluşları ve Para Cezaları
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