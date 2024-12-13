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SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı, 108 İnternet Sitesine Erişim Yasağı Getirdi

SPK, üç şirketin sermaye artırımlarını onaylarken, yurt dışında kaldıraçlı işlem yapan 108 siteye erişim engeli getirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:49
SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı, 108 İnternet Sitesine Erişim Yasağı Getirdi

SPK'dan Sermaye Artırım İzinleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 3 şirketin sermaye artırımlarına onay verdiğini duyurdu. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon lira, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 531 milyon lira ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 151 milyon lira bedelli sermaye artırımlarının onaylandığı bildirildi.

Yeni Borçlanma Araçları ve Fonlar

Kurul, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ için 5 milyar liralık, Deniz Faktoring için 5,4 milyar liralık ve Vakıf Faktoring için 8,6 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi. Ayrıca, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ'nin 30 milyar lira ve Destek Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar lira olan kira sertifikası ihraç başvuruları onaylandı.

SPK, aynı zamanda yeni yatırım fonlarının kurulmasına dair talepleri de onayladı. Bu kapsamda, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ve Deniz Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

Idari Cezalar ve Erişim Yasakları

Kurul, AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye, gecikmeli açıklama nedeniyle 872 bin 282 lira idari para cezası vermiştir. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) ve diğer şirketlerle ilgili toplamda 31,3 milyon liralık ceza uygulanmış bulunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye'deki yerleşik bireylere yönelik yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 108 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi. Bu engelleme, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.

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