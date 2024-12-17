SPK, Uluslararası Sermaye Piyasası Otoritelerini Ankara'da Topladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Ankara'da düzenlenen uluslararası toplantıda, finansal kapsayıcılık ve okuryazarlık, sürdürülebilir finans ile kripto varlıkların öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda başlayan Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantı ve Konferansı'nda konuşan Gönül, SPK'nın piyasa istikrarını artırmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Piyasalarda Güven ve Yatırımcı Koruması

Gönül, şirketlerin halka arzına yönelik büyük bir ilginin bulunduğunu ve bu alandaki yatırımcı sayısının 2020'den bu yana önemli ölçüde arttığını aktardı. Ayrıca, finansal kapsayıcılığın makroekonomik koşullar ve güçlü dijital altyapı gibi pek çok boyutu olduğuna dikkat çekti.

Finansal Okuryazarlık ve Yeni Girişimlere Destek

Mayıs ayında oluşturulan finansal okuryazarlık platformunun, farklı finans konularında ücretsiz materyal sağladığını belirten Gönül, bu alandaki içeriklerin artırılacağını vurguladı. Yeni girişimlerin finansmanına yönelik çalışmalar yapıldığını ve Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nın faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Sürdürülebilir Finans ve Kripto Varlıklar Üzerine

Sürdürülebilir finansın son yıllarda finans piyasalarını dönüştürdüğünü ve iklim krizinin piyasalara getirdiği zorlukları ele aldıklarını söyleyen Gönül, kripto varlıkların Türkiye'de düzenlemeye tabi olduğunu ve bu alandaki yasaların önemli düzenlemeler içerdiğini aktardı.

IOSCO Başkanı Servais'in Değerlendirmeleri

IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais, Türkiye’nin finans sektörünün mevcut zorlukları aşma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Kripto varlıklar ve sürdürülebilir finans konularının önemli dönüm noktaları olduğuna dikkat çekti.

Veri Toplama ve Teknolojinin Önemi

IOSCO GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh, teknoloji ve dijitalleşmenin finansal katılım açısından önem kazandığını belirterek, veri toplama konusunda çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Program, panellerle devam ederken, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.