Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı: 12 Bin 91 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 91 lira 8 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 88 bin 598 lira olarak gerçekleşti.

Piyasa Detayları

Önceki günün işlem hacmi ise 11 milyon 990 bin 430 lira olarak açıklanmıştı. Ayrıca, gaz ticaret miktarı 918 bin metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Alış ve Satış Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 695 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 486 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün sağlanan doğal gaz girişi 170 milyon 389 bin 16 metreküp olurken, piyasada arz edilen doğal gaz miktarı 170 milyon 20 bin 113 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.