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Spot Doğal Gaz Fiyatları Duyuruldu: 12.954,29 TL

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12.954,29 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi 25,6 milyon TL’ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:30
Spot Doğal Gaz Fiyatları Duyuruldu: 12.954,29 TL

Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Veriler

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12.954,29 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi ise 25 milyon 651 bin 350 lira olarak kaydedildi.

Piyasa Katılımcılarına Dair Bilgiler

Bir önceki gün işlem hacminin 17 milyon 8 bin 250 lira olduğunu hatırlatan uzmanlar, fiyatların artışıyla birlikte piyasa hareketliliğinin arttığını belirtiyor. Dün, toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 979 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme gazı alış fiyatı 13.602 lira, satış fiyatı ise 12.306,58 lira olarak açıklandı. Türkiye'ye dün toplam 299 milyon 814 bin 412 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 299 milyon 773 bin 482 metreküp olarak kayda geçti.

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