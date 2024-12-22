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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp fiyatı 12 bin 400 lira 63 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 9 milyon 189 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:10
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Yeni Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 400 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi 9 milyon 189 bin 891 lira oldu. Bu değer, bir önceki gün 8 milyon 990 bin 991 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Dün açıkladığı verilere göre, spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 746 bin metreküp oldu. Ayrıca piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 20 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 780 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 230 milyon 934 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 882 bin 499 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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