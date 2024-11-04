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Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Doğal gaz fiyatları ve piyasa işlemleri hakkında güncel veriler.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:29
Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Spot Doğal Gaz Fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Bu bilgi, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Gaz Miktarı

Spot piyasada işlem hacmi 11 milyon 973 bin 540 lira olarak kaydedildi. Öne çıkan detaylardan biri, önceki gün bu rakamın 12 milyon 266 bin lira olmasıydı. 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 15 kuruş iken, işlem gören gaz ticaret miktarı 969 bin metreküp olarak tespit edildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12 bin 986 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 749 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 173 milyon 417 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 172 milyon 759 bin 490 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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