Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 318 lira: Ticaret Hacmi Azaldı

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 318 lira

Piyasa hacminde düşüş kaydedildi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 318 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada işlem hacmi 5 milyon 569 bin 594 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 11 milyon 680 bin 636 lira seviyesinin altında kaldı.

Piyasada gerçekleştirilen gaz ticaret miktarı 389 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları ise şu şekilde belirlendi: alış 15 bin 33 lira 90 kuruş, satış 13 bin 602 lira 10 kuruş.

Türkiye'ye dün kaydedilen doğal gaz girişi 108 milyon 156 bin 908 metreküp oldu. Piyasaya arz edilen günlük doğal gaz miktarı ise 107 milyon 993 bin 327 metreküp olarak bildirildi.