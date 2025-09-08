Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 399 lira 10 kuruş

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 399 lira 10 kuruş; işlem hacmi 9 milyon 848 bin 290 lira, gaz ticaret miktarı 684 bin m³.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:26
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 399 lira 10 kuruş

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 399 lira 10 kuruş

Enerji piyasalarında dün açıklanan veriler, spot doğal gaz fiyatlarında dikkat çeken bir seviyeyi gösterdi. Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 399 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 848 bin 290 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 6 milyon 826 bin 724 lira ile karşılaştırıldığında artış gösterdi. Ayrıca, piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı 684 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları da duyuruldu. Buna göre dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 119 lira 6 kuruş, satış fiyatı 13 bin 679 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Giriş ve Arz Miktarları

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz giriş miktarı 127 milyon 902 bin 608 metreküp olarak bildirildi. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 977 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Liste
2
AA Finans Anketi: Temmuz 2025 Cari İşlemlerinde 1 milyar 560 milyon dolar Fazla Beklentisi
3
TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Bilgi Amaçlı Liste
4
Perakende Zirvesi 2025 10-11 Eylül'de Haliç'te — Ömer Düzgün: 'Sektörün Ortak Sesi Olacağız'
5
Hazine 67 milyar 4,6 milyon lira Bono İhalesiyle Borçlandı — Bileşik Faiz %40,51
6
Gün Ortası: BIST 100 %1,74 Geriledi — Dolar 41,2560 TL, Altın Ons 3.614$
7
ASO Başkanı Seyit Ardıç: 2026-2028 OVP, Sanayide AR-GE ve Yüksek Teknoloji Desteği Getiriyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat