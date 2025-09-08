Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 399 lira 10 kuruş

Enerji piyasalarında dün açıklanan veriler, spot doğal gaz fiyatlarında dikkat çeken bir seviyeyi gösterdi. Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 399 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 848 bin 290 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 6 milyon 826 bin 724 lira ile karşılaştırıldığında artış gösterdi. Ayrıca, piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı 684 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları da duyuruldu. Buna göre dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 119 lira 6 kuruş, satış fiyatı 13 bin 679 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Giriş ve Arz Miktarları

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz giriş miktarı 127 milyon 902 bin 608 metreküp olarak bildirildi. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 977 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.