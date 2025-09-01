Spot elektrik fiyatları: Gün öncesi en yüksek 3 bin 399 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %2,7 azalarak 2 milyar 191 milyon 949 bin 795 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi. En yüksek fiyatlar saat 00.00 ve 08.00'de, en düşük fiyat ise saat 12.00'de tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 77 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasa (bugün)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 440 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.