Spot Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş

Spot piyasada yarın elektrikte en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 35 lira 1 kuruş; işlem hacmi 1 milyar 277 milyon 471 bin 3 lira oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:08
Gün öncesi ve spot piyasa verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük fiyatı ise 35 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 azalarak 1 milyar 277 milyon 471 bin 3 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük ise 11.00'de 35 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 48 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 126 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün kayıtlara geçen en yüksek fiyat 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük fiyat ise 748 lira 1 kuruş şeklinde kaydedildi.

