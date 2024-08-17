Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için belirlenen spot piyasa elektriği fiyatları dikkat çekiyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1324 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün Öncesi İşlemler ve Ortalamalar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugüne göre yaklaşık %12,44 oranında azaldı ve 1 milyar 492 milyon 659 bin 22 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, elektriğin en yüksek fiyatı saat 18:00 ile 22:00 arasında 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise 12:00'de 1324 lira 10 kuruş seviyesinde kaydedildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 339 lira 23 kuruş olarak kaydedilirken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 343 lira 83 kuruş oldu.

Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1500 lira olarak belirlendi.