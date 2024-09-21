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Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasa elektrik fiyatları yarın en yüksek 2.799,99 TL, en düşük 504,98 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:02
Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot Elektrik Piyasası Fiyatları Güncellendi

Son veriler ışığında, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı için yarın en yüksek seviye 2.799,99 TL, en düşük seviye ise 504,98 TL olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %20,85 bir azalma göstererek 1.053.283.211 TL oldu.

Gün Öncesi Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı yarın saat 20:00'da 2.799,99 TL, en düşük fiyatı ise saat 12:00'de 504,98 TL olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesindeki veriler içerisinde bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1.812,19 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1.822,81 TL olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada, bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatları en yüksek 2.899,67 TL, en düşük ise 924,11 TL olarak kaydedildi.

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