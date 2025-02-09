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Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.990 Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için 2.990 lira en yüksek, 1.875 lira en düşük olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:13
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.990 Lira

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.990 lira, en düşük ise 1.875 lira olarak tespit edildi.

Bugün için piyasalarda işlem hacmi, dünkü rakamlara göre yüzde 39,3 artarak 1 milyar 842 milyon 620 bin 786 lira olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektrik için aritmetik ortalama fiyat 2.633 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.673 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Gün Öncesi Piyasa Fiyatları

Gün öncesi piyasalarda elektrik fiyatları, yarın için belirlenen en yüksek fiyat 17.00'de 2.990 lira olurken, en düşük fiyat 04.00'te 1.875 lira olarak kaydedildi. Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik ise en yüksek 2.799 lira, en düşük 863 lira 63 kuruş seviyesinden işlem gördü.

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