Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncelleniyor

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncel Durumu

Gelecek gün için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yüksek olarak 3 bin lira, düşük olarak ise 1895 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmindeki Artış

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 27,25 artış göstererek 1 milyar 742 milyon 235 bin 345 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Distribütürü

Yarın için gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük değer saat 2.00'de 1895 lira olarak kaydedildi.

Ortalama Fiyat Hesaplamaları

Gün öncesi piyasa verilerine dayanarak, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 238 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyat Aralığı

Tekrar güncel bakıldığında, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.