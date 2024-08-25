Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncelleniyor

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşlem hacmi önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:20
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncelleniyor

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Güncel Durumu

Gelecek gün için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yüksek olarak 3 bin lira, düşük olarak ise 1895 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmindeki Artış

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 27,25 artış göstererek 1 milyar 742 milyon 235 bin 345 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Distribütürü

Yarın için gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük değer saat 2.00'de 1895 lira olarak kaydedildi.

Ortalama Fiyat Hesaplamaları

Gün öncesi piyasa verilerine dayanarak, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 217 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 238 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü Fiyat Aralığı

Tekrar güncel bakıldığında, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!