Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirleniyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Yüzde 0,29 Arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,29 artarak 1 milyar 646 milyon 902 bin 102 lira oldu.

Fiyat Aralıkları ve Saatler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek fiyat 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük fiyat saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 558 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 584 lira 65 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün İçin Fiyatlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.